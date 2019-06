Salvini: non chiedo poltrone ma bisogna accelerare sulle riforme 

Miguel MEDINA / AFP

Matteo Salvini

"​Bisogna accelerare sull'attuazione del contratto di governo e di quello che serve agli italiani". Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di Radio Anch’io su Radio Uno. "Avevo chiesto agli italiani un voto per provare a cambiare l’Europa - ha affermato Salvini - e non per portare a casa tre ministri. Io non chiedo mezza poltrona in più, chiedo di accelerare sul taglio delle tasse, sulla riforma della giustizia, l'autonomia, il decreto sicurezza, la riforma della scuola. Io non vendo certezze ma coraggio e idee chiare".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.