Mattarella: "Il salvataggio di vite umane ha dato prestigio all'Italia".

Giandotti Ufficio Stampa / AGF

Sergio Mattarella

"L’Italia è collocata dentro il mare e la sua dimensione marittima è ineliminabile": lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro con una rappresentanza della Marina Militare per la Festa della Marina. "Per questo - ha aggiunto il capo dello stato - l’azione della Marina è fondamentale: è l'azione che garantisce la sicurezza del nostro Paese, dei suoi mari e delle sue coste sotto ogni profilo: la sicurezza in generale, il mantenimento della pace, la sicurezza della libertà di navigazione e dei commerci, la sicurezza delle infrastrutture, il salvataggio di vite umane - in questi anni con molta intensità - che ha reso prestigio al nostro Paese"

