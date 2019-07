Dalla piattaforma Rousseau arriva il sì a mandato zero e facilitatori

FILIPPO MONTEFORTE / AFP Luigi di Maio

Tira un sospiro di sollievo, almeno sul fronte interno, Luigi Di Maio. Alle prese con i complicati rapporti con l'alleato di governo leghista e col premier Giuseppe Conte dopo il sì alla Tav, il leader grillino oggi ha incassato cinque sì sulla piattaforma Rousseau su altrettanti quesiti relativi alla riorganizzazione del movimento più volte illustrata nelle scorse settimane con interviste e video sul blog delle stelle.

Il più importante, quello sul cosiddetto mandato zero, vale a dire la deroga per i consiglieri comunali alla regola del doppio mandato, che aveva suscitato ironie dagli altri partiti e qualche perplessità da attivisti ed eletti "ortodossi", come ad esempio il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra. Su questo punto il "si'" ha incassato il 68% dei voti online, pari a poco più di 17 mila utenti registrati, mentre più bassa è stata la percentuale (60%) di quanti hanno detto sì alla possibilità di candidarsi, sempre per i consiglieri comunali, ad altre cariche elettive nel corso del mandato successivo al "mandato zero", interrompendolo pero' in caso di elezione.

Più alte le percentuali dei sì per i quesiti inerenti alla riorganizzazione della struttura nazionale e regionale del partito, con la creazione del cosiddetto "team del futuro" da parte dei "facilitatori" (una sorta di segreteria nazionale con responsabili tematici): sui facilitatori nazionali la percentuale dei sì e' stata dell'84,8% (20.654 voti), mentre sui facilitatori regionali i sì sono stati l'85,1%.

Rilevante anche il voto sulla sperimentazione di accordi, a livello locale, con le liste civiche: 19 mila per i sì, pari al 78,1%, contro 5.329 no. Un voto, dunque, in linea coi dati numerici delle precedenti consultazioni online, ma che contribuisce a stabilizzare la leadership di Di Maio, in una fase delicata e in vista di scadenze come la legge di bilancio. A proposito di scadenze, gli attivisti grillini saranno di nuovo chiamati al voto tra la fine di agosto e settembre sui nomi dei facilitatori, per arrivare con tutte le caselle riempite alla kermesse napoletana "Italia sotto le stelle" del 12 e 13 ottobre, quando saranno festeggiati i primi 10 anni di vita di M5s.

