Ira M5s per la lettera di Tria alla Ue: "Non ne sapevamo nulla"

Roberto Fico, Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio

Il M5s reagisce con ira alla lettera con la quale il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha replicato alla missiva con la quale Bruxelles aveva domandato come l'Italia intendesse ridurre il deficit. La promessa di "ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare" è sembrata infatti diretta al reddito di cittadinanza, provvedimento bandiera dei pentastellati,

"La lettera preparata dal ministro Tria con la Lega? M5s non ne sa nulla", mette in chiaro Luigi Di Maio, "non ce ne siamo occupati noi, non è stata condivisa con noi". Il capo politico del M5s sembra quindi accusare l'alleato, uscito rafforzato a suo discapito dalle elezioni europee, di voler far valere i nuovi equilibri con una prova di forza.

"Secondo le prime indiscrezioni, nella lettera da inviare alla Ue, che Tria e la Lega hanno scritto, sono previsti tagli allo stato sociale per il triennio 2020-2022. Questa scelta è incomprensibile e sono necessarie delle spiegazioni", si legge inoltre sul Blog delle Stelle, "la linea che, d'accordo con la Lega, abbiamo seguito come governo è stata quella della lotta all'austerità. Posizione confermata dai risultati elettorali delle europee in cui è stato detto che è necessario fare la flat tax per i redditi bassi anche sforando il deficit", si legge ancora.

"Gli italiani si aspettano da questo governo lotta all'austerità europea e questo è quello che dobbiamo fare, non i tagli al welfare", avvertono i 5 stelle

