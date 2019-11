Grillo posta una foto con l'ambasciatore cinese

Foto Facebook

Beppe Grillo e Li Jinhua

"Un piacevole incontro ieri con l'ambasciatore della Cina Li Junhua. Gli ho portato del pesto e gli ho detto che se gli piacerà dovrà avvisarmi in tempo perché sarei in grado di spedirne una tonnellata alla settimana, sia con aglio che senza, per incoraggiare gli scambi economici!". Lo scrive su Facebook Beppe Grillo, pubblicando la foto che lo ritrae insieme al diplomatico cinese incontrato ieri a Roma. Subito dopo pranzo il cofondatore del Movimento 5 stelle ha lasciato la capitale, dove era arrivato venerdì sera. Poi, nella mattinata di sabato, aveva avuto un faccia a faccia con Luigi Di Maio.

Venerdì sera Grillo aveva già avuto una cena Li Junhua, cena dalla quale però non è trapelato nulla.

Il Movimento ha buoni rapporti con Pechino e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ne ha sempre sostenuto l'importanza. Due giorni fa, l'ambasciatore cinese a Roma ha espresso sul sito dell'Agi soddisfazione per la presenza di Di Maio alla China International Import Expo - che si è svolta a Shanghai dal 5 al 10 novembre - alla quale l'Italia ha partecipato come Paese ospite d'onore ricevendo "grandi attenzioni". Il capo politico di M5S, ha ricordato l'ambasciatore, "è intervenuto alla cerimonia di apertura ed è stato l'unico ministro degli Esteri tra gli oratori presenti, mostrando pienamente l'importanza che il governo cinese attribuisce all'Italia".

