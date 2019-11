Il M5s chiede agli iscritti su Rousseau se partecipare alle regionali in Emilia e Calabria

Il Movimento cinque stelle chiede agli iscritti se partecipare o meno alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria. Lo rende noto il Blog delle stelle, annunciando per domani la consultazione via web: si voterà dalle 10 alle 20.



Partecipare alle elezioni - dice il blog - "richiede uno sforzo organizzativo, anche nazionale, e di concentrazione altissimo. Ciascuno di noi deve interrogarsi, con la massima responsabilità, sul contributo che sente di dare nei prossimi mesi, su dove sente più giusto che i suoi portavoce dirigano il proprio impegno. Deve chiedersi se pensa se siamo capaci, tutti insieme, in un grande lavoro di rete di condivisione e divisione degli incarichi, di essere utilmente presenti su diversi fronti. Qualsiasi cosa sceglieremo, la affronteremo come sempre con tutta la dedizione di cui siamo capaci. A noi la scelta".

