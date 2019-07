Libia: Salvini all'Agi, "Missili Francia?, Sarebbe gravissimo"

Agf Matteo Salvini

"Sarebbe un fatto gravissimo, chiederemo spiegazioni: dobbiamo lavorare tutti insieme per pacificare la Libia, non per armare gruppi che poi attaccano obiettivi civili". Lo dice all'Agi il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito all'ammissione di Parigi sulla presenza di suoi missili in una base usata da forze leali all'uomo forte della Cirenaica, il generale Khalifa Haftar.

