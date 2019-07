Ue: la Lega verso l'appoggio a Ursula von der Leyen

Marco Zanni / Facebook Marco Zanni

I 28 eurodeputati della Lega sono aperti "in linea di massima" a votare a favore della presidente designata della Commissione europea, la tedesca cristiano-democratica Ursula von der Leyen. Come spiega il capogruppo di Identità e Democrazia Marco Zanni all'Agi, "aspettiamo maggiori aperture su programma e commissario italiano, poi decidiamo stasera, in linea di massima siamo aperti all'appoggio". Il voto di fiducia del Parlamento alla von der Leyen, che interverrà in aula stamattina, è previsto per le 18.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.