La lettera di Juncker a Conte: "L'Italia avrà ruolo di primo piano nelle sfide della Ue"

"Grazie alla sua leadership e con il sostegno del suo governo sono convinto che l'Italia sapra' giocare un ruolo di primo piano nell'affrontare le sfide europee ed essere all'altezza delle sue responsabilita' di stato fondatore dell'Unione". Lo scrive il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, in una lettera inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Il contenuto della lettera

"Onorevole presidente del Consiglio, caro Giuseppe desidero formulare, a nome della Commissione europea, le più sincere congratulazioni per la Sua nuova nomina a Presidente del Consiglio della Repubblica italiana. La formazione del governo da lei presieduto giunge in un frangente importante per la nostra Unione, che richiede il rinnovato impegno di tutti gli Stati membri", ha scritto Juncker.

"Mi dà conforto la consapevolezza che le sfide che abbiamo di fronte - dalle migrazioni alla necessita' di assicurare uno sviluppo sostenibile alle nostre economie e sicurezza ai nostri cittadini - non sono uno sforzo da affrontare singolarmente ma tutti assieme. Grazie alla sua leadership e con il sostegno del suo governo - prosegue Juncker - sono convinto che l'Italia saprà giocare un ruolo di primo piano nell'affrontare queste essenziali sfide europee ed essere all'altezza delle sue responsabilità di Stato fondatore dell'Unione. Le posso assicurare che la Commissione rimarrà a sua completa disposizione nei prossimi mesi e le auguro il migliore successo".

