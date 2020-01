Su Twitter si paventa una Guerra Mondiale, ma Salvini è sempre il più citato

ALBERTO PIZZOLI / AFP Matteo Salvini

Il 2020 si apre con il rischio di un nuovo scontro in Medio Oriente con conseguenze potenzialmente gravissime. Stati Uniti e Iran sono ai ferri corti in seguito alla doppia eliminazione, con un raid aereo, di Qassem Soleimani, storico comandante delle Guardie iraniane della Rivoluzione, uomo chiave del regime degli ayatollah, e di Abu Mahdi Al Muhandis, leader delle milizie filo-iraniane Kataib Hezbollah che operano in Iraq.

Il volume delle conversazioni (settimana 3-9 gennaio) supera qualsiasi altro tema attualmente in discussione sui social con 60 mila contenuti in grado di ottenere 180 mila condivisioni in pochissime ore, con un tasso di coinvolgimento altissimo (1,8%), molto al di sopra della media Twitter; numeri che stanno progressivamente crescendo perché si tratta di un conflitto che coinvolge e spaventa, soprattutto pensando alle eventuali ripercussioni per i paesi occidentali.

I picchi delle conversazioni si sono registrati in prossimità dell’attacco, principalmente distribuite nel nord Italia, e sebbene si noti una lieve riduzione dei volumi col passare dei giorni, l’interesse rimane altissimo. Analizzando le parole più utilizzate “terza guerra mondiale” è la frase maggiormente presente nei tweet degli utenti. Paure e timori passano anche attraverso una notevole varietà di hashtag presenti tra i trending topic: #Guerra #worldwar3 #wwiii.

Sentiment all’80% negativo, sebbene con accezioni e obiettivi molto diversi: utenti polarizzati tra i favorevoli e i contrari alla scelta degli Stati Uniti, di incrementare le ostilità con l’Iran. In tanti fanno coincidere l’origine dell’escalation alla scelta dell’amministrazione Trump di smantellare l'accordo sul nucleare impostato e realizzato dal Presidente Obama nel 2015, e rispettato da Teheran in questi ultimi due anni. Nel 20% di sentiment positivo, che include anche un 12% di gioia e ammirazione, vanno inclusi post ironici tendenti a sdrammatizzare il conflitto e provocazioni nei confronti del “fronte sovranista” ritenuto da molti responsabile dell’attuale situazione.

Il 2020 sarà un anno magnifico. Poi leggi #WWIII in tendenza e...se il buon giorno si vede dal mattino, non direi che è un buon inizio. — RadicaL_KitscH (@justeucitizen) January 3, 2020

#Trump è uno di quelli che se non lo saluti ti manda a casa il settimo Cavalleggeri al suono della Cavalcata delle Walkirie #WWIII #Soleimani #WorldWarIII — gigi (@gigi52335676) January 3, 2020

Trump, guerra, Iran... Comunque sia, si parla di Salvini. Interessante notare come #Salvini venga associato spesso nei contenuti sul conflitto in atto. Approfondendo l’analisi, la risposta la si trova nell’evidenza quantitativa: il grafico, infatti, mostra i volumi di conversazione inerenti #Soleimani e #Trump; si nota che con l’aumentare dei volumi in riferimento alle tensioni in atto nello scacchiere mediorientale, aumentano contestualmente anche le conversazioni che chiamano in causa l’ex Ministro degli interni. Ci si poteva aspettare un andamento simile con un ministro degli Esteri, ad esempio; invece il leader della Lega si conferma il player dominante delle conversazioni, trasversalmente sui diversi temi, sempre citato e ingaggiato nelle conversazioni da sostenitori o detrattori.

Un catalizzatore di interesse sui social senza paragoni, al punto che il suo account è il più menzionato in Italia, persino di più di quello del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al secondo posto nelle discussioni sul conflitto in Iran e Iraq. Lo stesso Salvini che infatti con i suoi contenuti favorevoli al raid deciso da Trump ottiene il 25% delle condivisioni, seguito da Giorgia Meloni (18%) sebbene quest’ultima si posizioni con minor nettezza in merito alla vicenda.

Come prevedibile Laura Boldrini, altra personalità politica sempre molto forte su Twitter, ha opinioni opposte a quella del leader leghista, ottenendo il 10% dei retweet, mentre Matteo Renzi sottolinea lo stile di Trump definito “esasperato”.

Su Twitter Giorgio Cremaschi, esponente di Potere al Popolo e di una certa cultura tradizionalmente diffidente e critica nei confronti delle politiche degli Stati Uniti, è il politico italiano a produrre la maggior quantità di contenuti (12%) molto critici verso Trump, attaccando duramente tutto il fronte progressista: “Servilismo del Governo, penosi e ridicoli finti pacifisti di #Leu attaccati alle poltrone”. Ancora una volta a sinistra le divisioni interne esplodono sulla politica estera e i social ne sono l’amplificatore.

SALVINI: "GRAZIE TRUMP, ELIMINATO TERRORISTA ISLAMICO"https://t.co/OmsxQwbDek — Noi con Salvini (@Noiconsalvini) January 3, 2020

Donne e uomini liberi devono ringraziare il presidente Trump e la democrazia americana per aver eliminato #Soleimani, uno degli uomini più pericolosi e spietati al mondo, un terrorista islamico, un nemico dell’Occidente, di Israele, dei diritti e delle libertà.@realDonaldTrump pic.twitter.com/ajpudgKdcp — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 3, 2020

La complessa questione mediorientale, in cui si innesta la rivalità tra Iran e Arabia Saudita, non merita tifoserie da stadio ma grande attenzione. Una escalation delle tensioni non è nell'interesse dell'Italia. Ecco cosa penso dovrebbero fare Italia e UE: https://t.co/hZqSsu9hIT — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) January 3, 2020

Dopo gli ultimi atti di servilismo verso #Trump del governo #PD #M5S i penosi ridicoli finti pacifisti di #Leu attaccati alle poltrone che stanno sui bombardieri, possono andare a nascondersi#penosi@potere_alpopolo — Giorgio Cremaschi (@CremaschiG) January 8, 2020

Dopo gli ultimi atti di servilismo verso #Trump del governo #PD #M5S i penosi ridicoli finti pacifisti di #Leu attaccati alle poltrone che stanno sui bombardieri, possono andare a nascondersi#penosi@potere_alpopolo — Giorgio Cremaschi (@CremaschiG) January 8, 2020

Il blitz di Trump contro #Soleimani mi sembra un’iniziativa in pieno stile suo. Storicamente singoli blitz della Casa Bianca rispondono a dinamiche di politica interna. Questa vicenda non fa eccezione ma nel caso di Trump l’atteggiamento è esasperato dal suo stile — Matteo Renzi (@matteorenzi) January 5, 2020

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it