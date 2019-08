È cominciata la seconda giornata di consultazioni al Quirinale: la diretta

Pierpaolo Scavuzzo / AGF

Giorgia Meloni

Ultimo giro di consultazioni oggi al Quirinale. Dalle 10 alle 19 saliranno al Colle i principali partiti da Leu al M5s. In serata il presidente della Repubblica assumerà la sua decisione, che potrebbe essere comunicata già stasera, e che sarà l'incarico a un premier politico, ormai scontato il nome di Giuseppe Conte, se durante i colloqui con i partiti emergerà una intesa forte, oppure un premier di garanzia se l'intesa non ci fosse e si dovesse andare a elezioni anticipate.

Ieri notte si sono registrate nuove fibrillazioni, con un irrigidimento tra i partiti e la decisione del M5s di indire un referendum su Rousseau. Su questo ultimo tema si è aperta, nel PD, anche la questione del rispetto delle prerogative del capo dello Stato e anche nel M5s ci sarebbero alcune perplessità, interpretate anche dal premier Conte. Da qui la scelta, caldeggiata dal premier, di non far svolgere le consultazioni oggi in contemporanea con la decisione di Mattarella ma solo dopo, come avvenne un anno fa.

Ore 11.20

Fdi ha deciso di "scendere in piazza" se il governo nascerà. "Inviteremo gli italiani in piazza Montecitorio nel giorno in cui si voterà la fiducia al governo M5s-Pd". Lo ha annunciato Giorgia Meloni al termine delle consultazioni. "Non so da quando avete deciso che andare in piazza è eversivo, manifesto il mio dissenso come la Costituzione permette" ha risposto la leader di Fdi ai giornalisti.

Ore 11.15

"Abbiamo ribadito una posizione chiara e semplice: per noi l'unico sbocco possibile della crisi è lo scioglimento immediato delle Camere e ritorno alle urne, anche ove M5s e Pd conferamassero la volontà di procedere in un patto delle poltrone. Il che è un inganno degli elettori". Lo ha detto la leader FdI, Giorgia Meloni, dopo le consultazioni al Quirinale, che poi chiede agli italiani di scendere in piazza a Montecitorio il giorno della eventuale fiducia a un Conte bis.

Ore 10.50

"Preoccupazione" ma anche conferma della "disponibilità a verificare le condizioni per dare vita a un nuovo governo di svolta". Così Federico Fornaro, per Leu Camera. Fornaro - in delegazione con Rossella Muroni - passa in rassegna i punti centrali per l'appoggio Leu e rivendica che "in questi giorni non abbiamo posto alcun veto ne' pregiudiziale sui nomi". "Chiediamo però con nettezza, ed altrettanta chiarezza - aggiunge - discontinuità nell'impianto programmatico del nuovo governo, auspicando che, se ci sarà un nuovo presidente del Consiglio incaricato, parta, definito il perimetro della nuova maggioranza, il confronto programmatico che per noi ha priorità rispetto a quello, pur necessario, sugli organigrammi".

Ore 10.20

Partita la seconda giornata del decisivo nuovo turno di consultazioni al Quirinale, con il gruppo per le Autonomie del Senato che danno un sostanziale disco verde, da articolare nelle diverse possibilità al momento del voto, rispetto alla nascita di un nuovo governo. "Chiediamo e speriamo che ci sia un esecutivo che possa evitare l'aumento dell'Iva e noi aiuteremo l'esecutivo, ma abbiamo avuto alcuni problemi sul tema dell'autonomia con il M5s, quindi Svp si asterrà nel voto di fiducia" qualora partisse il governo M5s-Pd. Lo ha detto Dieter Steger, esponente della Svp al termine delle consultazioni. "Sarà una astensione benevola e dopo la nascita del governo valuteremo cosa fare".

