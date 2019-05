"Così il governo non può andare avanti", ha detto Giorgetti

(Agf) Giancarlo Giorgetti

"Non accuso nessuno tantomeno il presidente del Consiglio, dico solo che così non si può andare ‎avanti". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti, intervistato alla Stampa estera.

"La ‎stabilità è un valore importante se non è sinonimo di immobilismo", ha scandito. Quanto ad un suo possibile passo indietro personale, ha spiegato: "Dispostissimo a farlo in ogni momento nel caso in cui me lo chiedono o non mi ritengo utile‎".

"Delle poltrone, dei rimpasti, queste cose da Prima Repubblica - io parlo per Salvini, ma penso anche a Di Maio - non gliene frega niente a nessuno", ha proseguito. Poco prima, sempre a una domanda sulle possibilità di rimpasto dopo il voto europeo, aveva risposto: "Squadra che vince non si cambia".

A chi gli chiedeva se la Lega ‎potrebbe mai rivendicare palazzo Chigi per Matteo Salvini, ma senza passare per il voto delle politiche, Giorgetti ha risposto seccamente: "Assolutamente no".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.