L'Italia indica Paolo Gentiloni per il ruolo di commissario europeo

Paolo Gentiloni è il candidato dell'Italia per il ruolo di commissario europeo. Lo si apprende da fonti Ue. Il nome dell'ex premier e ministro degli Esteri è stato comunicato a Bruxelles nella serata di ieri. Quello di Gentiloni, aggiungono le stesse fonti, è l'unico nome indicato dall'Italia.

Gentiloni, 64 anni, è stato presidente del Consiglio dal 12 dicembre 2016 al 1 giugno 2018. Deputato dal 2001, dal 17 maggio 2006 all'8 maggio 2008 è stato anche ministro delle comunicazioni nel Governo Prodi II e ministro degli Esteri nel Governo Renzi dal 31 ottobre 2014 al 12 dicembre 2016. Dal 17 marzo 2019 è presidente del Partito Democratico.

Una candidatura confermata da Ursula von der Leyen sui suoi canali social: "Ho ricevuto tutti i nomi dai membri che fanno parte dell'Unione europea"

