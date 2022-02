parole immagini secondo giuramento mattarella

Per Mattarella è fondamentale mettere le nuove generazioni, tra desideri, grida d'allarme e richieste, al centro dell'agenda politica. "Tanti, troppi giovani sono sovente costretti in lavori precari e malpagati, quando non confinati in periferie esistenziali. È doveroso ascoltare la voce degli studenti, che avvertono tutte le difficoltà del loro domani e cercano di esprimere esigenze, domande volte a superare squilibri e contraddizioni"