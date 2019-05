Il leader di Forza Nuova ha detto che molte delle sue idee oggi sono al governo 

ELIANO IMPERATO / Controluce

Roberto Fiore, Forza Nuova

"Molte delle idee che circolano a livello governativo nascono da Forza nuova. Parlo della sovranità monetaria, della Russia all'interno dell'Europa, del blocco dell'immigrazione e dell'aiuto in Africa, parlo del tutelare la famiglia tradizionale. Queste sono idee che abbiamo portato avanti dal 1997 e che oggi entrano in ambito politico perché i politici devono seguire la vox populi".

Lo ha detto il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, a margine di un comizio elettorale nel centro di Bologna. "Salvini da politico intelligente - ha continuato Fiore - dice quello che la gente vuole sentire. Questo conferma il fatto che le nostre idee stanno vincendo. Anche l'invocazione alla Madonna, che non e' piaciuta molto ai vescovi nostrani, ha un significato particolare per noi italiani e in questa invocazione io mi riconosco. Penso che anche li' noi abbiamo preceduto i tempi - ha concluso il leader di Forza nuova - offrendo una visione del mondo ancorata ai nostri valori religiosi".

