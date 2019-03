Berlusconi: FI è ancora la spina dorsale del centrodestra

Agf Silvio Berlusconi

"Forza Italia è ancora la spina dorsale del centrodestra, lo è stata e lo sarà. In Italia e in Europa". Lo ha detto il presidente FI, Silvio Berlusconi, arrivando al palazzo dei Congressi dell'Eur per l'Assemblea nazionale del partito. "Sono commosso per essere qui insieme a voi - ha detto poi dal palco - a voi che insieme a me avete cambiato la storia di questo Paese, che volete continuare ad essere indispensabili per cambiare ancora la storia dell'Italia, e soprattutto dell'Europa, dell'occidente e del mondo". Ai giornali che scrivono che Forza Italia è al tramonto o che non è necessaria, Berlusconi replica con durezza: "Mi domando come possano esserci in giro tanti stupidi che non sanno guardare nemmeno in superficie quale sia veramente la realtà del presente".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.