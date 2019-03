Famiglia: Spadafora, tesi di Verona non saranno mai azione governo

Rispetto alla Lega "abbiamo soprattutto un'idea di società, di Italia, molto diversa". Vincenzo Spadafora segna cosi' la distanza tra M5s e l'alleato di governo, misurandola sul terreno dei diritti, come disegnato dal confronto in corso sul Congresso delle famiglie di Verona. Ma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega a Pari opportunità e Politiche giovanili assicura, sempre in un'intervista al Tg1, che "a Verona si stia parlando di tesi che poi non diventeranno mai azione di governo". Spadafora rimanda all'iniziativa del pomeriggio con Di Maio per rivendicare che invece "qui a Roma oggi, insieme a tantissimi giovani, parliamo di futuro".

