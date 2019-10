"Con il Pd non è al momento prevista nessuna alleanza", dice Di Maio

"Non sono in questo momento all'ordine del giorno patti regionali né tantomeno nazionali" con il Pd oltre quello siglato per le elezioni in Umbria. Lo ha detto Luigi Di Maio a Sky Tg24 nel giorno della kermesse per i dieci anni del Movimento 5 stelle. "A me più che i patti interessano i fatti. Il patto in Umbria con Zingaretti è che se vince Bianconi nessun assessore sarà delle forze politiche", ha aggiunto, in riferimento alle aperture giunte, dallo studio di Otto e Mezzo, dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

Ad ogni modo, aggiunge il ministro degli Esteri, "sia con Zingaretti che con Franceschini ci sono un clima e un rapporto ottimo. Devo dire pubblicamente che li stimo molto dal punto di vista politico e come lavorano. Certo ci sono meno vertici" rispetto al precedente governo con la Lega, "ma sono molto pù' concludenti e soprattutto sono vertici in cui si avvia la strada e la si porta avanti. Io ero uno dei più scettici a fare il governo con il Pd, ma il rapporto di questo primo mese è di forte collaborazione con persone con cui si può lavorare bene".

E Renzi? "Con Renzi ci siamo sentiti nelle occasioni cruciali, come quando mi ha chiamato prima della scissione, poi per il resto lavoro benissimo con i capi delegazione di Italia viva, come il ministro Bellanova. Certo tra di noi non è cambiato nulla, ciò che pensavamo l'uno dell'altro immagino sia lo stesso, ma lavoriamo alla prova dei voti, come sul taglio dei parlamentari, è stata una prova di fiducia nessuno scambio, era il primo punto per sederci al tavolo di governo. Quindi, meno dietrologia e piu' fatti".

A quanto si apprende, Luigi Di Maio e il cofondatore del Movimento, Beppe Grillo, entrambi a Napoli per Italia a 5 stelle, hanno avuto un "incontro cordiale a pranzo" a Napoli, dove è in corso la festa per i dieci anni dalla nascita del Movimento.

