Di Maio: "I veneti hanno diritto all'autonomia, e l'avranno in tempi certi"

(Agf) Luigi Di Maio

"Secondo me nel Consiglio dei ministri di dicembre bisogna affrontare la questione dell'autonomia del Veneto, facendo una corsa contro il tempo perché immaginerete che la materia importante". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio nella diretta Facebook durante la visita al centro di valorizzazione e riciclo dei rifiuti di Contarina spa, operatore di Treviso. "I veneti hanno diritto all'autonomia perché l'hanno richiesta con un referendum. E l'avranno in tempi certi", ha assicurato Di Maio, che ha aggiunto: "L'autonomia del Veneto si deve creare il prima possibile senza se e senza ma, per una semplice ragione: i cittadini del Veneto hanno votato un referendum, che non può essere disatteso. Quindi non ci sono dubbi sull'autonomia del Veneto da nessuna della due forze politiche che sostengono questo governo. Anzi, lo dobbiamo fa il prima possibile e stiamo lavorando con i ministeri competenti per dare l'autonomia richiesta dal Veneto sulle materie richieste, il prima possibile".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it