Di Maio ha introdotto il 'mandato zero' per i consiglieri comunali 

Un “mandato zero” per i consiglieri comunali definiti e la possibilità di sperimentare allenze con liste civiche legate a comitati con cui “si è collaborato in alcuni territori“. Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle presenta la riorganizzazione del M5S e la relativa votazione sulla piattaforma Rousseau.

Il 'mandato zero' per i consiglieri comunali e di municipio del Movimento 5 stelle "varrà solo e soltanto" per loro. Lo dice Luigi Di Maio, capo politico 5s in un video tutorial pubblicato su Facebook in vista dell'assemblea degli iscritti in programma nei prossimi giorni sulla piattaforma Rousseau, spiegando che per i consiglieri comunali in carica il primo mandato non sarà conteggiato "per non disperdere l'esperienza maturata".

"Questa regola è per me molto importate - sottolinea - perché i nostri consiglieri comunali rappresentano una parte di quell'esercito silenzioso sul nostro territorio che ogni giorno combatte e che merita di portare avanti la sua esperienza".

Nel video Di Maio affronta anche il tema della sperimentazione di alleanze con le liste civiche: "Possiamo avviarle su quei territori dove per anni abbiamo lavorato fianco a fianco con un'associazione, un comitato o con persone con cui abbiamo condiviso valori. Possiamo provare a sperimentare in qualche elezione regionale o comunale".

