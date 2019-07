Di Maio annuncia una nuova organizzazione del M5s, nasce la figura del facilitatore

Agf Luigi Di Maio

"Il MoVimento è resiliente. Parte il percorso per una nuova organizzazione". Lo scrive il capo politico mdi M5s su Facebook. "Nei prossimi giorni, attraverso dei video tutorial, vi spiegherò un'idea di organizzazione del Movimento 5 Stelle che si basa su questa figura: il facilitatore. Sia a livello regionale, sia a livello nazionale. E insieme decideremo, voto per voto (voterete per parti separate su Rousseau) se questa può essere la strada per riorganizzarci. Ne discuteremo nei prossimi giorni, siamo di fronte ad una ennesima evoluzione del Movimento, che gioverà agli italiani", spiega.

Questa è "l'ennesima evoluzione" del Movimento "che non si è mai fermata, che ha sempre saputo adeguarsi" alle difficoltà e al cambiamento. "Ci hanno dato per morti per tanti anni, questa è l'ennesima volta in cui ci danno per morti ma saremo più forti di prima".

