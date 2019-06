Di Maio replica a Conte: "Io leale, subito vertice di governo"

Francesco Fotia / AGF

Luigi Di Maio

"Il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica di maggioranza e ha sempre sostenuto questo Governo. Lo abbiamo sempre fatto lealmente e crediamo che ci sia ancora tanto da fare e soprattutto un contratto da rispettare. Noi siamo leali, vogliamo metterci subito al lavoro e crediamo che i fatti siano la migliore risposta in questo momento". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio replicando a Giuseppe Conte, che oggi ha chiesto ai due vicepremier di chiarire se intendono proseguire l'esperienza di governo o mantenere i toni da campagna elettorale, mettendo sul piatto il proprio mandato.

"Da domani stesso serve subito un vertice di governo in cui vogliamo discutere insieme: la revisione dei vincoli europei per abbassare finalmente le tasse agli italiani anche con la Flat Tax; il salario minimo orario per i lavoratori italiani; il provvedimento sugli aiuti alle famiglie che fanno figli", aggiunge Di Maio.

"Basta attacchi e temi divisivi"

"Chiedo finiscano gli attacchi ai ministri del Movimento 5 Stelle, rispettando il lavoro di ognuno e, siccome nel contratto c'e' ancora tantissimo da fare, non è certamente il momento per proporre temi divisivi mai condivisi fuori dal contratto", prosegue il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, "questa è l'unica maggioranza possibile e che può servire meglio il Paese. Andiamo avanti con lealtà e coerenza. Dobbiamo cambiare ancora tante cose".

