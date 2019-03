Decretone: approvato al Senato con 150 sì e 107 no, è legge 

(Afp) Senato

Con il via libera definitivo del Senato, il decretone che contiene Quota 100 e Reddito di cittadinanza è diventato legge. Il provvedimento è stato approvato con 150 sì, 107 no e 7 astenuti. Favorevoli i gruppi di maggioranza, M5s e Lega, contrari Fdi, Pd e Forza Italia. Ad astenersi sono stati i gruppi di autonomie e Leu. In aula, per seguire la fase finale del voto, è arrivato anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

