David Sassoli potrebbe essere il prossimo presidente del Parlamento europeo

FREDERICK FLORIN / AFP

David Sassoli

Fumata nera al Parlamento Europeo per l'elezione del presidente. David Sassoli, eletto nelle file del Pd e a Strasburgo nel grippo dei Pse, non ha raggiunto il quorum per l'elezione per 7 voti.

Con 325 voti David Sassoli è stato il più votato dei quattro candidati alla presidenza del Parlamento europeo, ma per soli 7 voti non è riuscito a essere eletto al primo turno. Era infatti necessario ottenere la maggioranza assoluta, 332 dei 662 voti validi (73 sono state le schede bianche). Gli altri candidati hanno ottenuto: 162 voti il conservatore Zahradil, 133 la verde Keller, 42 la "sinistra" Rego.

Salvo sorprese che a questo punto avrebbero del clamoroso, David Sassoli sarà il prossimo presidente del Parlamento Europeo. Fonti del Pd riferiscono, infatti, come il veterano degli europarlamentari dem sia stato sostenuto, nella riunione di Socialisti e Democratici Europei che si è tenuta martedì, dalla stragrande maggioranza dei colleghi, italiani e non.

Unica eccezione l'hanno fatta i tedeschi alcuni dei quali avrebbero sollevato perplessità sul candidato italiano. L'alternativa, per la Germania, consisterebbe nella verde Ska Keller, riferiscono le stesse fonti.

Ma a favore di Sassoli giocano anche gli equilibri - sempre importanti - quando si tratta di incarichi europei: con la Germania che fa il pieno con la presidenza della Commissione e con la Francia che ottiene la presidenza della Banca Centrale Europea, è quasi scontato che all'Italia vada il seggio più alto dell'Europarlamento. La scelta di Sassoli è stata anche oggetto di una telefonata tra il premier Spagnolo Pedro Sanchez: pieno sostegno al candidato italiano anche dalla Spagna, è la sintesi del colloquio riferita da fonti parlamentari del Pd.

