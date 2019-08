M5s, Pd e Lega si presentano alle consultazioni in ordine sparso. Per ora

Vincenzo PINTO, Alberto PIZZOLI / AFP

Nicola Zingaretti, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio

La strada verso le consultazioni al Quirinale è costellata di slanci in avanti e brusche frenate. Le ultime notizie parlando dell'incontro tra Pd e M5s saltato a pochi minuti dall'inizio, mentre le ipotesi di composizione di un eventuale governo giallo-rosso si susseguono solo per essere subito smentite. Ecco com sta andando la giornata.

Ore 13,06

"Si è interrotto questo percorso, non sappiamo perché, speriamo che qualcuno lo riprenda in mano perché adesso non c'e' tempo da perdere. Il Paese aspetta risposte serie" dice il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio.

Ore 13,02

"State perdendo giorni non trovate l'accordo sui ministeri, non su progetti, ma sulle poltrone. Sembra di tornare indietro ai tempi di De Mita e Fanfani" dice Matteo Salvini in diretta Facebook "Conte evidentemente stava preparando da tempo questa manovra su suggerimento di Macron". "O fate in fretta - e poi spiegate agli italiani come fate a tenere insieme un governo che ha dentro, M5s e Pd, tutto e il contrario di tutto - oppure al voto". "Più che un Conte bis sarebbe un Monti bis perché porterebbe al governo gli sconfitti"

Ore 12,53

"E' ora che prevalga il buonsenso e il senso di responsabilità. Devono sparire gli egoismi e prevalere l'interesse del Paese. Il problema e' avere buonsenso nel gestire questa fase. Il tema non e' avere uno o un altro in un Ministero ma cosa fare in questa fase" dice il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci.

Ore 12,52

"Con gli ultimatum non si va lontano. Il Pd ha messo al centro solo temi, priorità del Paese e crescita. Questa crisi di governo creata dai gialloverdi si risolve con rispetto e ascolto. Se medi ti metti nei panni dell'altro e i nostri non sono quelli della Lega" scrive il deputato Pd Francesco Boccia.

Ore 12,37

"Oggi al Nazareno alle ore 16 si riunisce la cabina di regia del Pd per assumere le decisioni conseguenti sulla crisi di governo, anche a seguito della cancellazione, da parte della presidenza del Consiglio, dell'incontro previsto questa mattina a Palazzo Chigi con la delegazione M5S" si legge in una nota l'ufficio stampa Pd.

Ore 12,27

"Seguiamo tutti gli sviluppi politici nei nostri Stati membri, ma non abbiamo commenti da fare" sulla situazione in Italia, dice la portavoce della Commissione, Mina Andreeva, spiegando che il presidente Jean-Claude Juncker per il momento non ha avuto contatti con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Ore 12,05

"Il Pd sta facendo uno sforzo enorme per dare una risposta al caos creato dai gialloverdi. Salari, ambiente, sanità, scuola, infrastrutture, diritti, sicurezza: confrontiamoci su questo. Basta ultimatum" scrive Andrea Martella, coordinatore della segreteria Pd.

Ore 11,50

"Sono tre giorni che il Pd parla di proposte: salari, ambiente, sviluppo e imprese, infrastrutture, scuola e cultura. E il M5s risponde soltanto per ultimatum" scrive il vice segretario Pd Paola De Micheli.

Ore 11,40

"Non c'è esito. Ci sono ultimatum da parte di Grillo e Di Maio su un Presidente del Consiglio trasformista che ha firmato tutte le peggiori porcate del Governo giallo-verde. Zingaretti aveva detto no. Calarsi le braghe non si può. Il tempo scadeva ieri. Basta, ritrovate un po' di orgoglio diamine!" scrive Carlo Calenda su Twitter.

Ore 11,27

"L'accordo di governo rischia di saltare per le ambizioni personali di Luigi Di Maio" riferiscono fonti del Pd. Di Maio "vuole fare il ministro dell'Interno e il vicepremier. Su questo non sente ragioni e va avanti a colpi di ultimatum".

Ore 11,20

La riunione della direzione del Partito Democratico, prevista per oggi alle 18, viene spostata a domani, mercoledì, alle ore 10

Ore 11,15

Fonti Dem confermano che l'incontro delle 11 tra Zingaretti, Orlando, Conte e Di Maio è annullato con una telefonata da palazzo Chigi.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.