Cosa sta succedendo nel governo, il giorno dopo lo strappo sulla Tav

Pierpaolo Scavuzzo / AGF

Roma 07/08/2019, voto sulle mozioni TAV in Senato. Nella foto Luigi Di Maio, Riccardo Fraccaro, Danilo Toninelli



Il giorno dopo lo strappo nella maggioranza giallo-verde, il futuro del governo continua a essere incerto. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha annullato la conferenza stampa e si è recato al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è ritornato a Roma dalla residenza di Castel Porziano. Diversi esponenti del Movimento 5 stelle in mattinata hanno ribadito la volontà di andare avanti con l'esecutivo. Mentre dalla Lega continuano ad arrivare richieste di un cambio di passo nel governo, sostituendo alcuni ministri, in continuità con quello che Matteo Salvini ha ribadito ieri dal palco di Sabaudia: "Bisogna decidere in fretta, la nostra sorte è in mano al popolo. Qualcosa si è rotto nella maggioranza".

ORE 13.36. Giuseppe Conte lascia il Quirinale. L'incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio è durato circa quaranta minuti. Si è trattato, riferiscono fonti parlamentari, di un normale colloquio. Sul tavolo non c'è ipotesi di dimissioni, viene spiegato. Il premier è tornato a piedi nella sede del governo.

ORE 13.27 "Leggiamo dai giornali di possibili crisi di governo. Il M5S è al lavoro come ogni giorno per il Paese e dunque lo è anche il capo politico, Luigi Di Maio. Chiunque oggi aprisse una crisi di governo, l'8 agosto, si assumerebbe la responsabilità di riportare in Italia un governo tecnico. Sarebbe folle". Così fonti di governo del M5S.

ORE 13.06. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte un quarto d'ora fa ha lasciato palazzo Chigi per recarsi, secondo quanto si apprende, al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

ORE 12.56. Il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia (M5s): "Mi auguro che chi sta esasperando la tensione in queste ore valuti il fatto che consegnare l'Italia a Renzi o a Berlusconi sarebbe una sciagura per i cittadini. Mi auguro si faccia il possibile per evitare un tale supplizio agli italiani, altrimenti significherebbe voler bene solo a se stessi e non al Paese".

ORE 11.55. Di Maio si dice stanco "dei giochini di palazzo e di questo dibattito sulle poltrone". "Siamo andati al governo non per chiederle - precisa - ma per tagliarle. E lo abbiamo messo nero su bianco nel contratto, insieme alla Lega".

ORE 11.27. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, uno dei ministri che la Lega vorrebbe sostituire, chiede che il governo vada avanti: "Non andare avanti significa tradire il mandato" dei cittadini che è quello di "ridurre i pedaggi e aumentare la sicurezza" sulle autostrade.

ORE 10.45. Il vicepremier Luigi Di Maio arriva a Palazzo Chigi per incontrare il premier Conte. Lascerà Palazzo Chigi alle 13.30.

ORE 08.45. Il ministro Luigi Di Maio decide di non partecipare all'incontro di Cavriago in programma questa mattina per impegni istituzionali. L'incontro sarà comunque presieduto dal ministro Alfonso Bonafede. Rimandata anche la riunione con gli attivisti in programma per questa sera a Bologna.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.