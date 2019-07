Conte: non sto vivacchiando, sull'autonomia passo avanti notevole

ILIYA PITALEV / SPUTNIK Giuseppe Conte

"Io sto lavorando e non vivacchiando: potete stare tranquilli": così il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa ha rassicurato sulla continuità di azione dell'esecutivo, annunciando "un passo avanti notevole sull'Autonomia". "C'è addirittura la prospettiva di portarla al prossimo Consiglio dei ministri", ha spiegato. "La mia direttiva è stata conservare funzionalità nella direzione strategica e nell'efficacia operativa dello Stato per tutti i grandi temi", ha spiegato Conte, "probabilmente i governatori interessati non avranno tutto quello che hanno chiesto ma ci sta, è un negoziato tra Stato e Regioni".

