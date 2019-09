Conte agli attivisti del M5S prima del voto su Rousseau: "Non tenete sogni nel cassetto"

Bertrand GUAY / AFP

Giuseppe Conte

Giuseppe Conte ha pubblicato su Facebook un video per aggiornare i suoi seguaci sulla "fase cruciale" che, se affrontata con consapevolezza, può portare alla costruzione di "una società diversa e migliore". L'obiettivo è quello di costruire un sistema economico, culturale e sociale che "ci verranno invidiati da tutto il mondo".

In particolare si è soffermato sulle consultazioni dove ha registrato particolari "consonanze tra Pd, Movimento 5 Stelle e altre forze di centro sinistra". Per poi sottolineare come "con Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti abbiamo oggi una grande opportunità, migliorare l'Italia e fare il bene del Paese".

Il messaggio arriva dopo l'incontro tra le delegazioni di M5s e Pd e il presidente del Consiglio incaricato e prima della giornata di domani che sarà decisiva per il futuro della formazione del governo Conte Bis. La piattaforma Rousseau diventa così uno spartiacque per le sorti dell'alleanza Pd-M5s. "Il voto sulla piattaforma è determinante", ha rivendicato Di Maio. Così come Grillo che ha continuato in questi giorni ha sostenere l'avvocato pugliese: "Incazzato e stupefatto per l'incapacità a cogliere il bello intrinseco nel poter cambiare le cose".



Conte ha voluto parlare direttamente con gli elettori pentastellati prima del voto sulla piattaforma Rousseau che potrebbe avere un ruolo importante sulla formazione del futuro esecutivo: "Non mi sfuggono le ragioni di perplessità, penso agli elettori 5 Stelle. A voi ricordo che il M5s ha detto in modo sempre chiaro che, se non avesse avuto maggioranza, avrebbe lavorato con le forze disponibili a farlo portando avanti il programma. A voi dico di non tenere nel cassetto queste idee, questi sogni".

Il quesito agli elettori, conme ricordano più fonti pentastellate è "molto chiaro e non si presta a equivoci": "Sei d'accordo che il Movimento 5 Stelle faccia partire un governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?". Non c'è possibilità di confondersi, insomma.

Messaggio simile anche per gli elettori democratici: "Abbiamo una sfida non da poco e capisco le vostre perplessità ma abbiamo un'occasione unica per fare il bene degli italiani". Lo dice il premier incaricato Giuseppe Conte in un video su Facebook rivolgendosi al "Pd, ai suoi elettori e alle forze politiche in Parlamento che aderiranno a questo progetto"

"Sto lavorando in queste ore per essere affiancato da persone che abbiano elevata competenza, buona capacità organizzativa, un'adeguata qualificazione politica". Così ancora il premier: "Serve un governo forte e stabile: sarò il primo responsabile di questa nuova esperienza di governo", afferma

