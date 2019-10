I voto in Umbria non conta abbastanza da fermare il governo, ha detto Conte

ARIS OIKONOMOU / AFP Giuseppe Conte

"Sarebbe un errore interrompere questo esperimento per via di una Regione che ha il 2% della popolazione nazionale". È la prima analisi a caldo fatta dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, secondo quanto riporta il Corriere.it rispetto alle ripercussioni del voto umbro sul governo. Il premier poi, in merito alla campagna elettorale, prende le distanze e spiega: "Se avessi voluto fare campagna elettorale avrei girato porta a porta un mese, 24 ore al giorno".





