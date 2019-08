Mattarella avvia il sondaggio tra i partiti dopo la crisi. La diretta dal Quirinale

Dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dato il via alle consultazioni che cominceranno oggi alle ore 16.00 per terminare con il M5s che entrerà al Quirinale domani alle 17.00. La diretta

Ore 16.09

Con il primo giorno di consultazioni Sergio Mattarella avvia quel sondaggio delle intenzioni dei partiti che si è reso necessario dopo l'avvio della crisi di governo. Il suo, tanto più nel primo giro, sarà "un atteggiamento notarile", si apprende, visto che il Presidente registrerà numeri, proposte e maggioranze. Lungi da lui, quindi, l'intenzione di intervenire o spingere per la formazione di un nuovo governo o le elezioni anticipate. Oggi salgono al Colle i presidenti di Camera e Senato, poi i partiti a cominciare dai meno rappresentati in Parlamento. Domani i più numerosi. Solo domani si potranno quindi cominciare a trarre le prime conclusioni per capire quanto e come si dipanerà la crisi nata dalle dimissioni del governo Conte.

Ore 16.00

Il presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, è al Quirinale nell'ambito delle consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la crisi di governo. Il colloquio è terminato alle 16.15

Ore 15.50

