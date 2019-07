Il "Codice rosso" contro la violenza sulle donne è legge 

Con 197 sì, nessun no e 47 astenuti l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il Codice rosso, il disegno di legge in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il testo varato da Palazzo Madama è identico a quello approvato dalla Camera.

Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, durante le operazioni di voto in Aula, ha commentato così la misura: "Voglio che tutte le forze d'opposizione sappiano che i vari spunti di riflessione, di miglioramento ulteriore della disciplina in materia di tutela delle donne, saranno spunti di riflessione su cui la maggioranza si impegna a cercare un confronto anche successivamente. D'altronde - ha aggiunto - anche tra le forze di maggioranza ci sono proposte di legge che tendono ad approfondire e ad ampliare anche il raggio di alcuni temi trattati in questo provvedimento"

Il vicepresidente della Camera ed esponente del M5s, Maria Edera Spadoni ha affidato a Facebook la sua soddisfazione per l'approvazione della legge: "Da oggi il magistrato avrà l'obbligo di ascoltare entro tre giorni le donne che denunciano reati di maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni aggravate commessi all'interno delle mura domestiche, sarà obbligatoria la formazione per le Forze dell'Ordine per aiutare le donne nell'iter di denuncia e ci saranno aumenti di pena per la violenza sessuale, l'abuso sui minori, l'omicidio passionale e lo stalking".

Per il ministro per la Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, quello ottenuto oggi "credo che sia il massimo che si potesse fare a livello legislativo, perché per adesso abbiamo avuto prova che troppe donne fanno la denuncia e vengono abbandonate. Ora imponiamo di sentire le donne entro tre giorni, e potranno chiedere e ottenere aiuto".

