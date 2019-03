Chi è Daniele Frongia, il fedelissimo della Raggi indagato per corruzione

Daniele Frongia, indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta della Procura sul progetto dello stadio dell'As Roma, è stato il primo vice sindaco della giunta capitolina M5s e rimane uno dei consiglieri politici più ascoltati da Virginia Raggi.

Quarantasei anni, statistico, una passione per lo sport a partire dalla pratica del judo, era assieme alla Raggi, a Marcello De Vito ed Enrico Stefano uno dei 4 consiglieri eletti nel 2013 nel primo gruppo pentastellato in Campidoglio. Alle primarie del Movimento nel 2016 per il candidato sindaco in Campidoglio ha scelto di sottrarsi dalla corsa spostando le sue preferenze sulla Raggi, che prevalse su De Vito.

Inizialmente indicato come capo di gabinetto, nomina poi ritirata per una questione burocratica, è stato nominato vice sindaco. È tra coloro che più hanno spinto in Campidoglio per il No alla candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024.

Membro della chat telefonica '4 amici al bar', finita al centro degli atti nel processo per falso che ha visto la Raggi imputata (poi assolta perché il fatto non costituisce reato) per la nomina di Renato Marra alla guida della Direzione Turismo, Frongia ha perso il ruolo di vice dopo l'arresto di Raffaele Marra (ex dirigente del Personale del Campidoglio) a dicembre 2016. Da allora è rimasto in giunta con la delega allo Sport.

