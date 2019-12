Per Bossi le sardine sono "un'operazione intelligente che non va sottovalutata"

"Il palazzo spontaneamente non dà niente, bisogna essere forti politicamente. Bisogna avere una spinta sociale forte da fuori. Le sardine sono una operazione intelligente, non vanno sottovalutate". Così Umberto Bossi nel suo intervento al congresso federale della Lega Nord.

"Le sardine - ha aggiunto - non diventeranno un partito, il partito c'è già, si chiama Pd, aumenteranno il consenso del Pd. Non basta andare in Parlamento bisogna avere una spinta sociale continua, quotidiana, se si vogliono portare i risultati"

