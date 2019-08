Berlusconi dovrebbe incontrare Salvini in serata

Foto: Armando Dadi / AGF Salvini Berlusconi

Silvio Berlusconi valuta le prossime mosse dopo l'apertura di Salvini alla possibilità di costituire un'alleanza di centrodestra per le elezioni anticipate. L'ex premier ha visto i 'big' del partito in via del Plebiscito e in serata dovrebbe incontrare Matteo Salvini.

Il partito intanto si aspetta di capire quali garanzie - sia dal punto di vista della linea politica, sia sui collegi - possa offrire il vicepremier del Carroccio. Ma una parte degli azzurri, oltre a non fidarsi di Salvini, non esclude di aprire ad un confronto per la nascita di un governo di fine legislatura. Valutazioni in corso, quindi.

Questa mattina c'è stata una telefonata tra l'ex premier e Mara Carfagna in cui è emersa la preoccupazione per la situazione economica del Paese. Non è ancora stato fissato l'incontro tra Salvini e Meloni. "Io dico - spiega Ignazio La Russa - che il centrodestra può rinascere non su vecchi schemi ma su un'area sovranista. Vediamo..."

