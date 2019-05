Autonomia, Di Maio: serve tempo, così com'è scritta non aiuta Regioni

Francesco Fotia / AGF

Luigi Di Maio

Il leader M5s Luigi Di Maio frena sull'autonomia, che la Lega chiede invece di varare subito. "Io penso semplicemente che l'autonomia si debba fare ma si deve scrivere per bene. Ricordo bene quello che è successo con il Titolo V della Costituzione nel 2001... Stiamo ancor pagando le conseguenze di una riforma scritta in fretta e furia dal centrosinistra per tenere testa a Bossi con il federalismo. Adesso se vogliamo farla per bene prendiamoci qualche altro giorno in piu'", ha detto il vicepremier Luigi Di Maio rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di una visita in un'azienda nel Vicentino.

"Lo so che i veneti e i lombardi non vogliono aspettare ancora perché hanno votato un referendum e devono avere l'autonomia, ma così come è scritta non aiuterà né il Veneto, né la Lombardia, né tanto meno le altre regioni d'Italia" ha concluso.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.