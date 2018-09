Il caso della mega vendetta minacciata da Rocco Casalino contro il Mef

Afp Rocco Casalino

È un audio di pochi minuti, ma destinato a creare tanti problemi. Si sente la voce di Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte e uomo della comunicazione del Movimento 5 Stelle, che minaccia il personale del ministero dell’Economia che secondo lui sta boicottando di fatto la ricerca di risorse per sostenerte nella Manovra finanziaria i provvedimenti più importanti, Reddito di cittadinanza in primis.

Casalino parla attraverso un messaggio vocale Whatsapp inviato ad alcuni giornalisti. Nell’audio li consiglia di scrivere (ma senza far parlare lui, bensì fonti parlamentari) e di raccontare proprio questo passaggio sulla ‘vendetta’. "Se poi all'ultimo, non escono i soldi per il reddito di cittadinanza", è il messaggio, per i dirigenti del Tesoro sarà un calvario. "Tutto il 2019 sarà dedicato a far fuori una marea di gente del Mef...".

"Ormai abbiamo capito che Tria c'entra relativamente – dice Casalino al suo interlocutore - ma ci sono al ministero una serie di persone che stanno lì da decenni e che proteggono il solito sistema. Non è accettabile che non si trovano dieci miliardi del c...". Ancora: “Non ce ne frega niente, sarà una cosa ai coltelli..."

L'audio integrale

Le frasi più pesanti

"Se vuoi far uscire una cosa simpatica metti che nel Movimento è pronta la mega vendetta: scrivi che se non dovessero uscire i soldi per il reddito di cittadinanza, fonti parlamentari dei Cinque stelle giurano che per tutto il 2019 ci dedicheremo a far fuori una marea di gente del Mef. Non ce ne fregherà niente, sarà veramente una cosa coi coltelli". "Ormai si è capito che Tria c'entra relativamente, ma al ministero c'è una serie di persone, lì da decenni, che proteggono il solito sistema e non ci fanno capire dove si possono trovare nel bilancio questi 10 miliardi del c...». "Questa resistenza fa capire che c'è qualcosa che non va". “Non è accettabile che non si trovino dieci miliardi. Chiediamo una manovra da venti-trenta miliardi, niente di eccezionale. Se il reddito di cittadinanza salta, allora al Mef finirà ai coltelli. Non ce ne fregherà niente”.

In una nota sul Blog delle Stelle il Movimento difende il portavoce di Conte e rilancia: "Quello che è stato ripetuto per l'ennesima volta ai giornalisti De Angelis e Salvatori da Rocco Casalino, e che oggi campeggia su tutti i giornali, era la linea del Movimento 5 Stelle detta e ridetta in tutte le salse. Siamo assolutamente convinti (ed è sotto gli occhi di tutti) che nei ministeri c'è chi ci rema pesantemente contro". Uomini del Pd e di Berlusconi messi nei vari ingranaggi per contrastare il cambiamento, in particolare il reddito di cittadinanza che disintegrerà una volta per tutte il voto di scambio. La spalla di questi uomini del sistema sono i giornali del sistema. Difendono tutti gli stessi interessi: i loro. Il Movimento 5 Stelle difende quelli dei cittadini", conclude il post.



Scrive Sergio Rizzo su Repubblica: “La storia ci fa capire soprattutto a quale livello sia arrivato l'imbarbarimento di un certo modo di fare comunicazione. Perfino quando si tratta di interpretare, come in questo caso, un ruolo tanto delicato quanto decisivo per le istituzioni repubblicane e perciò adeguatamente retribuito. Fra i numerosi precedenti che le cronache hanno registrato, un paio rendono bene l'idea". Del caso hanno scritto anche Il Foglio e il Giornale.

