Concluso il primo tavolo sul programma tra Pd e M5s. Delrio": Una riunione serena"

ANDREA RONCHINI / NURPHOTO Graziano Delrio

È stata "una riunione serena". Lo ha detto al termine dell'incontro con M5s il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, in un breve punto stampa a tre voci con la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli e il capogruppo al Senato Andrea Marcucci. "Abbiamo approfondito i punti per una base comune di programma", ha detto De Micheli. "Il lavoro continua" ha sottolineato Marcucci. "Lavoro molto positivo, che non si è concluso, abbiamo avviato il confronto su base comune programmatica. Proseguiremo nelle prossime ore", hanno aggiunto i delegati dem.

A chi gli chiedeva se vi fosse stata qualche decisione sul tema del vice premier, Marcucci ha precisato che non era quella odierna la sede per un confronto sui nomi. "E' stato un tavolo utile che continuerà nelle prossime ore", ha aggiunto Delrio.

Si è registrato "un buon clima" nell'incontro tra il Movimento 5 Stelle e il Pd, sottolinea il capogruppo dei senatori pentastellati, Stefano Patuanelli, al termine della riunione con il Pd durata circa 90 minuti. "Noi abbiamo presentato 10 punti di programma durante il primo giorno di consultazioni - dice Patuanelli - il Pd ha eleborato più nel dettaglio alcune proposte, che oggi hanno voluto farci vedere. Non sono stati fatti nomi al tavolo di questo pomeriggio. Domani ci sarà un nuovo incontro con i dem".

A chi ha chiesto se fossero stati fatti dei nomi di ministri, Patuanelli ha risposto negativamente. A chi ha chiesto se ci sarà un accordo M5s-Pd, il capogruppo al Senato ha risposto: "Io sono ottimista di natura".

