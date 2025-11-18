Luci e ombre delle punture anti obesità
Stanno rivoluzionando il trattamento del diabete e dell'obesità. Ma da qualche tempo sono utilizzati anche da persone sane per perdere peso. Spinta dalle star di Hollywood l’assunzione dei farmaci tirzepatide e semaglutide è diventata anche in Italia una moda con un boom di vendite, con ricetta bianca, pari al 78 per cento, come rilevano i dati dell’Aifa riferiti al 2024.

Un fenomeno pericoloso o un percorso privo di rischi per la salute? Ne parliamo con il professor Dario Pitocco, direttore responsabile dell'unità operativa semplice di area di diabetologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.

