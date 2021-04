Bellinazzo: "La Super League è un fatto acquisito, introiti triplicati in 5 anni"

AGI - Il futuro del calcio dopo lo strappo della Super League: l'Agi ne ha parlato in un podcast con il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo, esperto di calcio e finanza. A suo avviso il progetto dei 12 club 'scissionisti' è irreversibile e l'Uefa dovrà trattare per una formula di compromesso che garantisca un collegamento con le altre competizioni europee, con un certo numero di squadre non fondatrici ammesse al torneo, e una redistribuzione delle risorse nel sistema del calcio europeo.

Bellinazzo, intervistato dai giornalisti dell'AGI Davide Sarsini, caporedattore, e Andrea Cauti,esperto di sport, ha spiegato che i club della Super League puntano a raddoppiare gli introiti della Champions League nel primo triennio e ad arrivare al triplo nel giro di cinque anni.

Alla fine, comunque, indietro non si tornerà anche perché l'Eurolega di basket dimostra come le armi di chi minaccia esclusioni e sanzioni per gli scissionisti siano spuntate.