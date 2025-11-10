Nasce la rete di stazioni e servizi più innovativi di sempre: per un nuovo modo di muoversi

AGI - La mobilità ha cambiato pelle e l’idea di fermarsi solo per fare rifornimento all’auto o la moto è superata. Per andare incontro a questa trasformazione, le nuove stazioni di servizio Enilive sono state ripensate come poli multiservizi, dove ottimizzare il tempo diventa la vera priorità. Nello spot, in onda in tv e sul digital dal 9 novembre, la nuova stazione è presentata con tutti i suoi servizi per rendere concreto che il luogo assume nella vita delle persone accompagnandole durante il loro movimenti e spostamenti di giornata.
Come si vede nello spot, in un'unica fermata oggi è anche possibile bere un ottimo caffè e fare colazione, acquistare prodotti alimentari di qualità, pagare bollettini postali, ritirare un pacco da un locker Amazon o Inpost, noleggiare un'auto Enjoy, rifornirsi di HVO, ricaricare l’auto elettrica o sottoscrivere contratti luce e gas con Plenitude. Il recente rebranding coinvolge circa 4.000 stazioni in Italia, frequentate ogni giorno da oltre un milione di persone in movimento. L'obiettivo è chiaro: trasformare un'area di passaggio in un punto di riferimento. Perché è proprio grazie a tutti i clienti coinvolti che la mobilità prende vita!
Un design che accoglie, giorno e notte
A colpo d’occhio è la luce a fare la differenza: le nuove stazioni puntano su tonalità chiare, fascioni in alluminio grigio titanio e una modanatura azzurra retroilluminata grazie ai LED. Di notte, la pensilina si accende come un lampione contemporaneo e restituisce ai viaggiatori un senso di sicurezza e accoglienza. Il nuovo volto delle Enilive Station nasce proprio da una visione architettonica che punta su movimento, futuro e immediatezza. Il progetto, affidato allo studio ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel, ha portato sulle strade italiane una visual identity fresca e riconoscibile: l’azzurro è il colore protagonista, le forme sono ispirate ai device digitali, l’illuminazione potenziata fino a 300 lux sotto le pensiline per garantire sicurezza e visibilità anche di notte.
L’obiettivo è creare un “effetto wow” che renda la sosta un’esperienza emozionale e accogliente, superando la storica eterogeneità della rete grazie a una standardizzazione architettonica e costruttiva senza precedenti.
Un altro cambiamento evidente è nel simbolo iconico del cane a sei zampe. Il protagonista resta, ma viene aggiornato per rappresentare la nuova direzione. La storica fiamma sulla sua schiena è stata sostituita da un nuovo segno grafico, che simboleggia il contributo di Enilive al percorso verso una mobilità in trasformazione. Una visione che si concretizza nell'offerta di vettori energetici alternativi, dal biocarburante diesel HVOlution, prodotto al 100% da materie prime rinnovabili, alle colonnine per la ricarica elettrica in collaborazione con Plenitude.
Esperienza digitale e servizi smart
La trasformazione delle Enilive Station è anche innovazione digitale. Spariscono i vecchi pannelli dei prezzi da aggiornare manualmente, sostituiti da moderni totem informativi con schermi a led gestiti da remoto. Inoltre, presenti display digitali che permettono di veicolare informazioni e promozioni in modo più rapido ed efficiente.
Tutto avviene in cloud, in modo centralizzato, garantendo uniformità e rapidità. L’app Enilive è il fulcro della relazione tra gestore e cliente: consente pagamenti automatizzati e sicuri, gestione della sosta, accesso a programmi fedeltà e promozioni esclusive, come la VIP Experience negli stadi della Serie A. E ovviamente accumulare punti nei programmi di loyalty “Enilive Insieme” e “Più Insieme”.
In un’epoca in cui ogni servizio tende a essere connesso, anche la stazione di servizio si evolve in una piattaforma di mobilità. Con tanta tecnologia, ma che si pone in modo discreto e si nota veramente solo per la sua utilità. Offerta multiservizi per chi è sempre in movimento Le Enilive Station si confermano anche dei veri e propri hub multiservizi. Abbiamo già elencato tutti quelli disponibili oltre il rifornimento tradizionale, i biocarburanti e la ricarica elettrica. L’Enilive Café, dove disponibile, offre la possibilità di una sosta di qualità e di prossimità, con la possibile combinazione di spedizione e ritiro pacchi grazie alle importanti partnership con ben 4.000 locker disponibili. Solo questo servizio attira ogni anno milioni di clienti, ampliando le opportunità di cross marketing e fidelizzazione da parte delle aziende partner. Un esempio è il punto Telepass, dove proprio presso la Enilive Station è possibile ritirare e attivare il dispositivo Telepass.
Il modello di franchising e la formazione continua dei gestori garantiscono standard qualitativi elevati e uniformi su tutta la rete. I gestori, veri ambasciatori dell’azienda, sono protagonisti della trasformazione: la loro professionalità e capacità di relazione sono fondamentali per valorizzare i nuovi servizi e creare un circuito virtuoso di crescita e soddisfazione economica.
Vivere la sosta con più gusto
Un’altra parte importante del progetto di rebranding riguarda proprio gli Enilive Café e gli Enilive Shop, oggi la più grande catena di bar lungo le strade italiane con oltre 600 punti vendita. Anche in questo caso l’obiettivo è semplificare e rendere l’esperienza più gradevole grazie a colori caldi come il marrone moka, arredi essenziali, luce naturale e spazi pensati per essere funzionali. Gli interni diventano più ordinati, la segnaletica più chiara, la pausa più confortevole.
È una questione di percezione: entrare in un Enilive Café deve dare la sensazione di entrare in un luogo familiare e curato, dove la qualità non si nota dal logo dell’esercizio ma dal modo in cui viene accolto il cliente. A questo aggiungiamo, i ristoranti ALT Stazione del Gusto, che saranno oltre 20 entro la fine dell’anno in italia e all’estero, nati dalla collaborazione con l’Accademia Niko Romito, che elevano ulteriormente l’esperienza della sosta, trasformandola in un momento di piacere e scoperta. ALT Stazione del Gusto porta nelle Enilive Station e nei principali centri italiani un’offerta gastronomica unica e di altissima qualità: energia sana, buona per te e per il tuo palato.
Qui il gusto della tradizione si unisce alla ricerca. Un menu realizzato con ingredienti e materie prime selezionate, in combinazioni di sapori che riescono sempre a stupire. Tutti i piatti di ALT, dalle iconiche Bombe al Pollo fritto, sono preparati al momento con ricette e tecniche innovative, studiate dall’Accademia Niko Romito.
Anche gli Enilive Shop sono stati ripensati: arredi essenziali, segnaletica chiara, maggiore luminosità e digitalizzazione degli spazi garantiscono ordine, pulizia e facilità di acquisto.
Una nuova idea di viaggio, ogni giorno
Guardando le prime stazioni rinnovate, la sensazione è quella di un salto in avanti con la creazione di un luogo relazionale. Il progetto di Enilive unisce design, efficienza e calore umano: la tecnologia non si impone, ma accompagna il guidatore. La luce non abbaglia, ma accoglie il cliente. Il colore non decora, ma identifica una serie di servizi. Un rebranding che non è solo moda del momento, ma un modo per restituire valore a un gesto quotidiano — fermarsi per fare rifornimento — che oggi può diventare un piccolo momento di comfort, sostenibilità e scoperta.
