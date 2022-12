Morto in New Jersey Angelo Badalamenti, il compositore di David Lynch

AGI - È morto in New Jersey all'età di 85 anni Angelo Badalamenti, il pianista e compositore americano di origine siciliana autore molto amato dal regista David Lynch per il quale compose la colonna sonora di 'Twin Peaks' e 'Mulholland Drive'.

Nato a Brooklyn da una una famiglia in cui il papà gestiva un mercato del pesce, Badalamenti aveva iniziato da bambino a suonare il pianoforte.



La svolta della carriera arrivò quando fu chiamato a dare lezioni di canto a Isabella Rossellini per la canzone "Blue Velvet" nell'omonimo fil di David Lynch del 1986.

La collaborazione con il regista americano proseguì nel 1990 con "Cuore selvaggio" e "I segreti di Twin Peaks", "Fuoco cammina con me" (1992), "Strade perdute" (1999), "Una storia vera" (2001) e "Mulholland Drive" (2002).

Lynch ha salutato accennato il 'fratello' Angelo con un messaggio sul sito 'Welcome to Twin Peaks': "Oggi... niente musica. Oh, Angelo... riposa in pace".