Dal Cio ordine olimpico in oro a Mattarella e Meloni

AGI - La presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, ha conferito l'ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza del Cio, al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla premier, Giorgia Meloni. L'annuncio è stato dato dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio nel corso della conferenza stampa al termine dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. L'Ordine Olimpico in Oro è la più alta onorificenza conferita dal Cio a individui che hanno reso servizi eccezionali al Movimento Olimpico o contribuito in modo decisivo allo sviluppo dello sport. Istituito nel 1975, viene solitamente conferito a leader, organizzatori o personalita' di spicco.
Ordine olimpico in argento a tre ministri
L'Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha assegnato l'Ordine olimpico in argento ai ministri Andrea Abodi (Sport e Giovani), Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti, vicepremier) e Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze), al presidente di Simico, Fabio Massimo Saldini, ai sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianluca Lorenzi, ai governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Alberto Stefani, ai presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher, al presidente della Fondazione Milano Cortina 2026. Giovanni Malago', all'amministratore delegato Andrea Varnier, e al chief operation games di Milano Cortina Andrea Francisi.
Buonfiglio, Italia da 30 e lode
"È un'Italia da 30 e lode": lo ha dichiarato il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, nel corso della conferenza stampa al termine dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 con riferimento al record di 30 medaglie conquistate. "Abbiamo vissuto primati storici", ha ricordato Buonfiglio, "Arianna Fontana ha vinto 14 medaglie olimpiche, Francesca Lollobrigida ha vinto l'oro nei 3000 e nei 5000, Federica Brignone è una storia che avete raccontato tutti e che abbiamo vissuto con emozione".
"C'è stato il primo oro nel biathlon con Lisa Vitozzi, la prima medaglia squadre del pattinaggio di figura, gli ori conquistati nel giro di mezz'ora nello slittino femminile e maschile, nel freestyle sia nel cross con Simone De Romedis e Federico Tomasoni, ma anche con Flora Tabanelli", ha aggiunto Buonfiglio, "la prima medaglia nel team sprint di sci di fondo con Barp e Pellegrino, una bellissima storia, Roland Fischennaller alla settima Olimpiade, record azzurro di partecipazione".
Il numero uno dello sport italiano, in carica dal giugno scorso, ha poi fatto una comparazione con i risultati di Parigi 2024 per osservare come lo sport azzurro sia nella Top 4 olimpica assoluta. "Se mettiamo insieme i risultati di Parigi e i risultati di questa Olimpiade di Milano-Cortina, vi posso confermare che siamo tra i primi quattro Paesi al mondo", ha sottolineato Buonfiglio, "questi risultati non nascono per caso. Posso dire oggi con serenità che prima dell'inizio dei Giochi, sulla base della nostre proiezioni, c'era un'alta capacita' di andare a medaglia in quasi tutte le discipline".
Governo mai così vicino allo sport
"Io credo che mai come in questi anni il Governo sia stato così vicino allo sport attraverso Sport e Salute indirizzandolo verso l'impiantistica e verso lo sport di base attraverso le federazioni e quindi il Coni per far si' che le società sportive inizino quel percorso che poi viene finalizzato" ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio.
Il numero uno del Coni ha poi precisato, "lo sport riceve il 32% di quello che produce (gettito fiscale, ndr), una cifra che aumenta di anno in anno e sta a noi, insieme con il Governo, cercare di contribuire a indirizzarlo nella migliore misura possibile, ognuno deve svolgere bene il suo ruolo". Inoltre, il presidente Buonfiglio ha aggiunto, "il numero di tesserati che è aumentato, così come i risultati che crescono sono il frutto di questa politica: tutto deriva dalla nuova armonia che si sta generando nel sistema sportivo". (