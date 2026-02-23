Sipario sui Giochi di Milano-Cortina: 'Olimpiade da 30 e lode'

Dal Cio Ordine olimpico in oro a Mattarella e Meloni. Buonfiglio, "Italia da 30 e lode"

Stasera la cerimonia di chiusura all'arena di Verona. Il capo del Coni: "Abbiamo fatto la storia della Repubblica, siamo nella Top 4 olimpica assoluta". Ultima giornata dei Giochi invernali con il bob a 4 e la 50 km. di fondo