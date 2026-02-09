Mattarella a Casa Italia: 'È la nostra porta d'ingresso'

AGI - "Quando le olimpiadi sono in altri Paesi, come è avvenuto ad esempio a Parigi, Casa Italia è una finestra sull'Italia, un luogo che la raffigura. Questa volta ha un altro significato: è una porta di ingresso nell'Italia, un luogo che esprime la quintessenza dell'Italia nel suo carattere, cultura e stile di vita". Lo dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando poco prima del taglio del nastro di Casa Italia, alla Triennale di Milano.
"Siamo a poche ora dall'apertura dei giochi, l'emozione va crescendo - ha poi proseguito il Capo dello Stato - Ed è un motivo di soddisfazione vedere l'Italia al centro della dimensione internazionale dello sport". Il presidente ha poi fatto a tutti gli atleti e ai loro staff "l'augurio più intenso di una buona attività".
"Questo luogo esprime un benvenuto a tutti quelli che verranno nel nostro Paese. Casa Italia è un benvenuto nel nostro Paese non solo nelle gare ma anche altrove. Un benvenuto che esprime la vocazione italiana al dialogo, alla concordia e alla collaborazione" ha infine concluso.
Il presidente del Coni Buonfiglio: "Ci siamo, è incredibile"
"Ci siamo. È incredibile perché sei mesi fa sono stato eletto presidente del Coni e oggi siamo qui alle olimpiadi, non so se vi rendete conto voi, io ancora non me ne sono reso conto. Ieri mattina il Presidente della Repubblica è stato al Villaggio Olimpico con le atlete e con gli atleti, ha pranzato con noi, con una vicinanza che ci dà forza, ci dà entusiasmo. Oggi siamo qui alla Triennale, di nuovo a inaugurare un bel progetto, il progetto Musa, in un luogo iconico", ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio entrato alla Triennale di Milano.
"È la prima volta nella storia che un Presidente della Repubblica celebra l'apertura di Casa Italia in Italia, mai in passato un suo predecessore ha presenziato a questa cerimonia nel nostro Paese. Ne sono lieto, e' un momento di grande vicinanza di tutta la nazione al mondo dello sport". Con queste parole il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha salutato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arrivato alla Triennale di Milano per il taglio del nastro di Casa Italia.
"Da qui partono energia, visione, tradizione ed efficienza - ha poi proseguito - oggi qui davanti a lei ci sono illustri capitani di industria, prestigiosi manager che con le loro aziende sostengono il Coni e lo sport italiano. In questo momento stiamo mostrando il nostro Paese nel suo migliore aspetto: sportivo, industriale, economico. Tutto attorno ad un uomo che rappresenta l'unità della Nazione, il nostro Capo dello Stato. Ai Giochi di Los Angeles il Coni e' stato il primo al mondo a ideare questo spazio di accoglienza, diventato più di una semplice hospitaliy house" ha poi proseguito ricordando che qui si può toccare con mano "l' eccellenza del Made in Italy che rende unico il nostro Paese".