Milano-Cortina, è record italiano: 6 medaglie in un giorno

AGI - Sei medaglie azzurre in una sola giornata. Un record che l'Italia non aveva mai segnato nei Giochi olimpici invernali. Milano-Cortina 2026 regala questo traguardo, che si realizza con l'argento del biathlon conquistato dal Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Nel medagliere italiano - che conta complessivamente 9 podi in appena due giorni di gare dopo l'oro di Lollobrigida (pattinaggio velocità), l'argento di Franzoni (sci alpino) e il bronzo di Paris (sci alpino) -- ci sono anche i 5 bronzi di oggi nello slittino (con Dominik Fischnaller), nel pattinaggio di velocità (Riccardo Lorello), sci alpino (Sofia Goggia), snowboard (Lucia Dalmasso) e pattinaggio di figura.
La staffetta mista del biathlon
Nella staffetta mista del biathlon, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno chiuso al secondo posto dietro alla Francia di Perrot, Fillon Maillet, Jeanmommot e Simon. 1h04'15"5 il tempo della Francia, Italia staccata di 25".
Ha completato al poligono Vittozzi, due errori per Giacomel e Hofer, mentre uno solo per Wierer. Medaglia di bronzo alla Germania (+1'05"3) di Strelow, Nawrath, Voigt e Preuss.
Pattinaggio di velocità, a Lorello il bronzo
Il pattinaggio di velocità e il ghiaccio di Rho Fiera hanno consegnato un'altra medaglia all'Italia con Riccardo Lorello che ha sorpreso infatti tutti dalla terza batteria e, con un'autentica scalata, si è assicurato il bronzo nei 5000 metri. In testa fino alla nona di dieci batterie, l'azzurro è riuscito a tenersi dietro i quotati Bloemen e Loubineaud, conquistando un podio insperato. L'oro è andato al norvegese Sander Eitrem, dominatore col tempo di 6.03.95 (record olimpico) e già campione del mondo, argento per il ceco Metodej Jilek (+2.53). Lorello è bronzo (+5.27). Quarto Davide Ghiotto (+5.62), ha chiuso invece in 12esima posizione Michele Malfatti (+14.00).
Slittino, l'azzurro Fischnaller conquista il bronzo
Dominik Fischnaller ha vinto il bronzo nello slittino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Terzo dopo le prime due run, svolte nella giornata di ieri, e terzo dopo la terza e la quarta heat, il 32enne carabiniere di Bressanone ha terminato alle spalle del tedesco Max Langenhan, oro in 3'31"191, e dell'austriaco Jonas Mueller, argento in 3'31"787. Si è fermato sul 3'32"125 il tempo di Fischnaller, che ha chiuso a 0"934 da Langenhan e conquistato la seconda medaglia olimpica della carriera, dopo il bronzo ai Giochi di Pechino 2022.
Bronzo nel pattinaggio di figura
L'ultimo sigillo della giornata è arrivato dal pattinaggio di figura e da quel Team Event che, sin dalle primissime battute delle qualificazioni, aveva gravitato stabilmente in zona-podio. L'Italia si era costruita un buon margine sulle inseguitrici (Georgia e Giappone) col secondo posto di Charlène Guignard e Marco Fabbri nella danza e l'ha difeso nell'ultima giornata di gare: Macii-Conti (coppie di artistico), Lara Naki Gutmann (singolo femminile), Daniel Grassl e Marco Rizzo (singolo maschile) hanno difeso il terzo podio. Strepitoso, in particolare, il programma libero realizzato da quest'ultimo per sigillare e blindare la medaglia (179.62 punti). L'oro è andato agli Stati Uniti con 69 punti totali, argento al Giappone (68) e l'Italia è di bronzo con 59 punti. Una medaglia storica, perché è la prima nella gara a squadre dell'ice skating e la terza di sempre nella disciplina: dopo Fusar Poli-Margaglio (Salt Lake City 2002) e Carolina Kostner (Sochi 2014), ecco il tris di bronzo per l'Italia.
L'Italia da venerdì è stata sempre in corsa per il podio con i terzi posti di Naki Gutmann e Conti-Macii sostenuti dai quinti di Guignard-Fabbri e Grassl. Sabato altro passo avanti: quinto Grassl, secondi Guignard-Fabbri. Oggi la chiusura con il secondo posto di Conti-Macii e il quarto di Gutmann. Rizzo, alla sua prima Olimpiade e schierato nell'ultimo esercizio al posto di Grassl, ha tenuto a distanza la Georgia, regalando così il bronzo dell'Italia.
Abodi, "domenica indimenticabile"
"Una domenica indimenticabile con la sesta medaglia e adesso siamo a 9! Il bronzo nel Team Event di pattinaggio di figura vale un bel 10 ed è la sintesi di armonia, eleganza, potenza e leggerezza, interpretate in una colonna sonora di note ed emozioni, in una competizione che unisce discipline diverse in un'unica arte". Cosi', su X, il ministro dello Sport Andrea Abodi. "Ha vinto la squadra, dove ogni atleta è stato prezioso. Un'Italia che anno dopo anno è cresciuta, lavorando in silenzio, con passione, dedizione e consapevolezza del proprio talento. Domani è un altro giorno!", si legge ancora sul profilo social del ministro.