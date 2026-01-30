Effetto Milano-Cortina, 6,2 milioni di italiani sulla neve

AGI - Parte in rialzo la stagione invernale per gli appassionati della montagna: secondo l'indagine realizzata da Tecné per conto della Federalberghi, quest'anno saranno 6,2 milioni gli italiani che si sposteranno in giro per il Belpaese per concedersi una vacanza sulla neve. Il grosso delle partenze (4,4 milioni) si concentrerà in febbraio, mentre il resto si muoverà in marzo.
Sarà per l'effetto Olimpiadi, sarà per la voglia di rimettere gli sci o per il bisogno di dedicarsi una pausa dal lavoro, ma a quanto pare gli italiani considerano la vacanza sulla neve un'esigenza da rispettare, e la onoreranno restando per la maggior parte in Italia (97%), prediligendo in larga parte le aree settentrionali del Paese e riservando all'hotel la pole position in termini di soggiorno preferito. Questo 2026 non è certo un anno qualunque: è sulle cime italiane, infatti, che dal 6 febbraio al 15 marzo si svolgeranno le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano Cortina. Un evento riguardo il quale gli italiani mostrano di essere ampiamente informati: l'84% degli adulti (circa 42 milioni di persone) ne è a conoscenza e il 55% seguirà l'evento sportivo sui principali canali attraverso i quali verranno seguite le gare (Tv, streaming, social network, siti web, radio ecc.).
Presenza alle gare e scelte di soggiornoTra coloro che seguiranno i Giochi olimpici direttamente dai luoghi di gara, il 70% dichiara che soggiornerà entro una trentina di chilometri dalle aree delle competizioni, mentre il 28% prevede di soggiornare in zone che si estendono oltre i 30 chilometri. Anche in riferimento ai soggiorni legati alla partecipazione in presenza alle Olimpiadi, la scelta dell'albergo ha la meglio (34%), seguita a ruota da B&B e casa di parenti ed amici.
Un entusiasmo contagioso e "l'effetto Olimpiadi"
Ciò che conforta è il sentiment positivo dimostrato dagli intervistati: il 94% di essi ritiene infatti che le Olimpiadi Invernali rappresentino un'occasione per promuovere l'Italia e le altre località turistiche. "I risultati della nostra ricerca fanno ben sperare – ha commentato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca – Gli italiani mostrano di essere vitali e determinati nel dedicare parte delle proprie vacanze e delle proprie risorse a un soggiorno sulla neve. La vacanza invernale in montagna rappresenta un'occasione di svago e sport, ma consente anche di assaporare la condivisione di un momento piacevole con tutta la famiglia".
"Non vi è dubbio – ha aggiunto Bocca – che i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina attivino indirettamente una sorta di circuito virtuoso nell'andamento del turismo invernale: nell'immaginario collettivo, ci si sente un po' tutti coinvolti". Ad assistere in presenza alle gare nei luoghi delle competizioni, saranno circa 2 milioni di italiani.
"Interessante notare come si collocheranno coloro che seguiranno dal vivo le gare – ha concluso Bocca – Le distanze oltre i 30 chilometri rappresentano una via verso nuove scoperte: altri territori saranno svelati ai visitatori, contribuendo così a creare una conoscenza rinnovata delle nostre località meno celebrate ma ricche di attrattive. I grandi eventi rappresentano un vero regalo per il nostro turismo".