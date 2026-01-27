Ecco tutti i 196 azzurri in gara ai Giochi di Milano Cortina

AGI - L’Italia Team sarà presente ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 con 196 atleti, 103 uomini e 93 donne. La composizione della squadra azzurra è stata resa nota dal Coni.
Agli 87 azzurri (47 uomini e 40 donne) dei cinque sport sul ghiaccio già selezionati una settimana fa, oggi si sono aggiunti i 109 (56 uomini e 53 donne) delle 11 discipline degli sport della neve. Si tratta del record assoluto di partecipazione azzurra. Il precedente limite era quello di Torino 2006 (184 atleti, di cui 109 uomini e 75 donne).
Federazione italiana sport invernali (FISI)
BIATHLON (10)
Uomini (5): Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Nicola Romanin. Donne (5): Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Rebecca Passler, Michela Carrara, Hannah Auchentaller.
BOB (10)
Uomini (5): Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Alex Verginer. Donne (5): Giada Andreutti, Simona De Silvestro, Anna Costella, Alessia Gatti, Noemi Cavalleri.
SKELETON (4)
Uomini (2): Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari. Donne (2): Valentina Margaglio, Alessandra Fumagalli.
SLITTINO (11)
Uomini (7): Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner. Donne (4): Andrea Voetter, Marion Oberhofer, Verena Hofer, Sandra Robatscher.
COMBINATA NORDICA (3)
Uomini (3): Samuel Costa, Alessandro Pittin, Aaron Kostner.
SCI DI FONDO (13)
Uomini (6): Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Simone Mocellini, Simone Daprà. Donne (7): Federica Cassol, Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter, Maria Gismondi, Martina Di Centa, Nicole Monsorno, Anna Comarella.
SALTO CON GLI SCI (7)
Uomini (3): Giovanni Bresadola, Alex Insam, Francesco Cecon. Donne (4): Annika Sieff, Martina Zanitzer, Martina Ambrosi, Jessica Malsiner.
FREESTYLE (10)
Uomini (5): Simone Deromedis, Dominik Zuech, Edoardo Zorzi, Federico Tomasoni (ski cross), Miro Tabanelli (big air & slopestyle). Donne (5): Andrea Chesi, Jole Galli (ski cross), Flora Tabanelli, Maria Gasslitter (big air & slopestyle), Manuela Passaretta (moguls & dual moguls).
SNOWBOARD (17)
Uomini (9): Roland Fischnaller, Aaron March, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti (PGS), Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari (cross), Ian Matteoli (big air & slopestyle), Louis Philip Vito III (halfpipe). Donne (8): Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Sofia Valle (PGS), Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner (cross), Marilù Poluzzi (big air & slopestyle).
SCI ALPINO (21)
Uomini (10): Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala. Donne (11): Sofia Goggia, Federica Brignone, Nicol Delago, Laura Pirovano, Lara Della Mea, Elena Curtoni, Nadia Delago, Martina Peterlini, Asja Zenere, Anna Trocker, Giada D’Antonio.
SCI ALPINISMO (3)
Uomini (1): Michele Boscacci. Donne (2): Alba De Silvestro, Giulia Murada.
Federazione italiana sport ghiaccio (FISG)
CURLING (10)
Uomini (5): Joel Thierry Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Alberto Pimpini. Donne (5): Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani.
PATTINAGGIO DI FIGURA (9)
Uomini (5): Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Niccolò Macii, Filippo Ambrosini, Marco Fabbri. Donne (4): Lara Naki Gutmann, Sara Conti, Rebecca Ghilardi, Charlène Guignard.
HOCKEY SU GHIACCIO (48)
Donne (23): Aurora Enrica Abatangelo, Eleonora Bonafini, Anna Caumo, Kristin Della Rovere, Gabriella Frances Durante, Matilde Fantin, Martina Fedel, Laura-Michele Fortino, Kristen Guerriero, Manuela Heidenberger, Sara Kaneppele, Laura Lobis, Nadia Mattivi, Marta Mazzocchi, Greta Niccolai, Margherita Ostoni, Jacqueline Malca Pierri, Justine Reyes, Rebecca Roccella, Carola Saletta, Franziska Stocker, Kayla Tutino, Amie Fielding Varano. Uomini (25): Matthew James Bradley, Damian Clara, Tommaso De Luca, Dylan Damian Di Perna, Gregory Di Tomaso, Cristiano Digiacinto, Davide Fadani, Luca Frigo, Mats Mikael Frycklund, Dustin James Gazley, Daniel Glira, Diego Kostner, Thomas William Larkin, Daniel Thomas Mantenuto, Giovanni Morini, Alexander Franc Petan, Phil Pietroniro, Tommy Purdeller, Nicholas Samuel Saracino, Jason Thomas Alexander Seed, Alessandro Segafredo, Alex Trivellato, Gianluca Vallini, Luca Elia Zanatta, Marco Zanetti.
PATTINAGGIO DI VELOCITÀ (10)
Uomini (7): Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Daniele Di Stefano, Francesco Betti, Riccardo Lorello, Jeffrey Rosanelli. Donne (3): Francesca Lollobrigida, Serena Pergher, Maybritt Vigl.
SHORT TRACK (10)
Uomini (5): Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Andrea Cassinelli. Donne (5): Arianna Fontana, Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Sighel, Gloria Ioriatti.