La Torcia Olimpica accende piazza San Marco

AGI - In gondola sul Canal Grande, poi a bordo della "Serenissima", l'imbarcazione a remi da cerimonia fino al grande applauso che ha accompagnato l'accensione del braciere in Piazza San Marco, nel cuore di Venezia. Si è conclusa una delle tappe indiscutibilmente più suggestiva del viaggio della Torcia olimpica che condurrà la fiamma, accesa ad Olimpia come da tradizione, a Milano il 6 gennaio, in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina.
Prima di raggiungere Piazza San Marco, la torcia ha toccato Chioggia, È passata davanti alle lussuose ville della Riviera del Brenta, Treviso per poi rientrare a Venezia (prima a Mestre e poi a Porto Marghera, dove ha fatto tappa anche alla bioraffineria Enilive).
Ad accendere il braciere di fine tappa Sandra Truccolo, campionessa paralimpica di tiro con l'arco.