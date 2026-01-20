Una canzone oltre ogni differenza. 'Volare' è la chain song delle Paralimpiadi

AGI - “Volare” in tutte le lingue e le versioni del mondo. Da oggi è aperto il contest dedicato ai contributi capaci di rivisitare le note del celebre e iconico brano di Domenico Modugno.
L’Agenzia Creativa Filmmaster, che cura la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026, dà il via all’iniziativa “Volare Milano Cortina 2026” invitando il pubblico di tutto il mondo a contribuire dando vita a una “chain song” capace di diventare una canzone collettiva che unirà voci, corpi e storie provenienti da ogni parte del globo in un unico gesto artistico e simbolico.
Sarà possibile inviare contributi video attraverso il sito dedicato, guidati dal tutorial di Vittorio Cosma: https://volaremilanocortina2026.filmmaster.com/. I video verranno visionati e potrebbero essere inclusi in un’unica opera che verrà svelata durante la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici.
La Chain Song rappresenterà uno dei momenti più inclusivi e partecipativi dell’intera Cerimonia: un canto che nasce dalla somma delle differenze e che trasforma il contributo individuale in espressione collettiva.
"Life in Motion" e gli artisti coinvolti
La Cerimonia di Apertura, realizzata da Filmmaster, in programma venerdì 6 marzo all’Arena di Verona, avrà come concept “Life in Motion” e sarà animata da numerosi talenti italiani e internazionali.
Tra i primi nomi annunciati dalla Fondazione Milano Cortina 2026, in campo musicale spiccano Stewart Copeland, leggendario batterista dei Police e compositore in grado di ispirare generazioni, e i Meduza, celebre trio di produttori musicali simbolo della house italiana nel mondo e tra gli artisti più ascoltati a livello globale.
Grande spazio sarà dato all’arte contemporanea, con i tributi a Jago, tra gli scultori italiani più affermati sulla scena internazionale, e a Emilio Isgrò, artista, poeta, romanziere e drammaturgo che ha rivoluzionato l’arte mondiale della seconda metà del Novecento con le sue “cancellature”.
La Cerimonia segnerà un momento storico: per la prima volta una cerimonia paralimpica si terrà in un sito patrimonio mondiale dell’Unesco.