Presentato l'Italia Team. Chi sono gli 87 azzurri del ghiaccio

AGI - Saranno 87 gli azzurri delle discipline del ghiaccio ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. La Giunta nazionale del Coni ha deliberato gli 87 azzurri, 47 uomini e 40 donne, che prenderanno parte alle gare olimpiche dei cinque sport sul ghiaccio.
La Giunta nazionale del Coni, riunitasi questa mattina al Foro Italico, ha deliberato, inoltre, la missione a supporto degli atleti guidata dal capo missione e segretario generale del Coni, Carlo Mornati, dal vice capo missione vicario Alessio Palombi e dai vice capi missione Elisa Santoni, Alessio Boggiatto, Enzo Bartolomeo, Giampiero Pastore e Danilo Di Tommaso.
I numeri della spedizione azzurra
Saranno dunque 87 gli azzurri delle discipline del ghiaccio, quindi della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Fisg), approvati questa mattina dalla Giunta nazionale del Coni. Si tratta di 47 uomini e 40 donne.
Curling
Uomini (5): Joel Thierry Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Alberto Pimpini.
Donne (5): Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani.
Pattinaggio di figura
Uomini (5): Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Niccolò Macii, Filippo Ambrosini, Marco Fabbri.
Donne (4): Lara Naki Gutmann, Sara Conti, Rebecca Ghilardi, Charlène Guignard.
Hockey su ghiaccio
Donne (23): Aurora Enrica Abatangelo, Eleonora Bonafini, Anna Caumo, Kristin Della Rovere, Gabriella Frances Durante, Matilde Fantin, Martina Fedel, Laura-Michele Fortino, Kristen Guerriero, Manuela Heidenberger, Sara Kaneppele, Laura Lobis, Nadia Mattivi, Marta Mazzocchi, Greta Niccolai, Margherita Ostoni, Jacqueline Malca Pierri, Justine Reyes, Rebecca Roccella, Carola Saletta, Franziska Stocker, Kayla Tutino, Amie Fielding Varano.
Uomini (25): Matthew James Bradley, Damian Clara, Tommaso De Luca, Dylan Damian Di Perna, Gregory Di Tomaso, Cristiano Digiacinto, Davide Fadani, Luca Frigo, Mats Mikael Frycklund, Dustin James Gazley, Daniel Glira, Diego Kostner, Thomas William Larkin, Daniel Thomas Mantenuto, Giovanni Morini, Alexander Franc Petan, Phil Pietroniro, Tommy Purdeller, Nicholas Samuel Saracino, Jason Thomas Alexander Seed, Alessandro Segafredo, Alex Trivellato, Gianluca Vallini, Luca Elia Zanatta, Marco Zanetti.
Pattinaggio di velocità
Uomini (7): Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Daniele Di Stefano, Francesco Betti, Riccardo Lorello, Jeffrey Rosanelli.
Donne (3): Francesca Lollobrigida, Serena Pergher, Maybritt Vigl.
Short track
Uomini (5): Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Andrea Cassinelli.
Donne (5): Arianna Fontana, Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Sighel, Gloria Ioriatti.